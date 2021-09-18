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استقر سعر الذهب، صباح اليوم السبت، 18 سبتمبر 2021، عند الأسعار المنخفضة التى حققها مساء الجمعة، وذلك لتوقف البورصة العالمية لقضاء الإجازة الاسبوعية، كما استقرت أسعار الذهب في مصر عند أسعار مساء الجمعة ، بعدما حققت انخفاضا كبيراـ وكان سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر انخفض بقيمة 12 جنيها خلال يومين .

وتقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار الذهب بشكل يومى سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة، سواء في مصر أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا من 881 إلى 884 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر من 770 إلى 773 جنيها وتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا من 660 إلى 663 جنيها، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر والتى تتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب، من 6150 إلى 6184 جنيها.

استقرت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، على الأسعار المنخفضة التى شهدتها البورصة العالمية مع اقتراب الغلاق بعدما حققت خسائر كبيرة للمتداولين لمرة الثاينة خلال يومين، وكان الذهب مساء الجمعة، انخفض في التعاملات الفورية بنسبة 0.1% بينما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% ، بسبب ارتفاع مؤشر الدولار ، وصدور مؤشر توقعات التضخم لخمس سنوات والذى سجل 4.7٪ وكان متوقع 2.9%، كما سجل مؤشر ثقة المستهلك الأمريكى، 71 نقطة وكان المتوقع 72 نقطة.

وكان الذهب انخفض مساء الخميس بنسبة 2.22% دفعة واحدة عقب صدور بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، وجاءت مرتفعة بنسبة 0.7%، في حين كانت التوقعات أن تنخفض بنسبة 0.8% .والذى أدى إلى ارتفاع الدولار وانخفاض كبير فى أسعار الذهب حيث تربطهما علاقة عكسية .

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 775.84 جنيه، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1,754.86 $ .

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