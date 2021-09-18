أخبار عاجلة

"السبيعي": يوم الوطن يذكرنا بالنعم التي تعيشها بلادنا منذ عهد المؤسس -
بأغلبية ساحقة.. النواب الأمريكي يقر منح مليار دولار لإسرائيل لدعم نظام (القبة الحديدية) -
"القرني": قيض الله الملك عبدالعزيز في سن مبكرة لتوحيد هذا الكيان العظيم -
بهدفه بمرمى الهلال .. مهاجم الشباب يدخل تاريخ ديربي الرياض -
"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس -
المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهى بدءا من الجمعة المقبل..ضوابط التطبيق وغرامات على المخالفين -
وزير الأوقاف والمفتي يشاركان في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة -
نقيب الفلاحين يكشف عن خطة مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم ببدائل الأعلاف والإنتاج الداجني -
«بحوث الحشائش» ينظم دورة تدريبية للاستخدام الأمثل للمبيدات في المكافحة الأحد المقبل -
خروج نضال الشافعي من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تنقّل 4145 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع

Print
تنقّل 4145 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع تنقّل 4145 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد معبر رفح البري في محافظة شمال سيناء تنقل عدد 5199 مسافرًا في كلا الاتجاهين، خلال الأسبوع الماضي «من 12 إلى 16 سبتمبر الجاري».

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، إنه وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 2676 مسافرًا، وغادر الأراضي المصرية إلى القطاع 1469 مسافرًا.

كانت السلطات المصرية فتحت المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد البناء وإعادة الأعمار إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الجيزة يطالب برفع كافة السيارات المعتدية علي أرصفة المشاة

محافظ الجيزة يطالب برفع كافة السيارات المعتدية علي أرصفة المشاة

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي .. كريستيانو يقود الشياطين

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي .. كريستيانو يقود الشياطين

مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر الآن في الدوري السعودي

مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر الآن في الدوري السعودي

وزير الأوقاف والمفتي يشاركان في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة

وزير الأوقاف والمفتي يشاركان في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة