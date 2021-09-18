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الطقس بشمال سيناء..لطيف الحرارة نهارًا ومعتدل الحرارة ليلًا

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الطقس بشمال سيناء..لطيف الحرارة نهارًا ومعتدل الحرارة ليلًا الطقس بشمال سيناء..لطيف الحرارة نهارًا ومعتدل الحرارة ليلًا

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، طقس لطيف الحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، مع نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والرطوبة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 16 وحتى 31 درجة، وسجلت العريش درجة حرارة ما بين 22 و31 درجة، ورفح ما بين 22 و31 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 16 و31 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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