محافظ شمال سيناء: تطعيم 12 ألف من العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة

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أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، علي استمرار تطعيم العاملين في قطاع التربية والتعليم علي مستوي المحافظة، قبل بدء العام الدراسي الجديد، طبقًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية أنه تم الانتهاء من تطعيم عدد 12000 من العاملين بقطاع التعليم من إجمالى 18242، والعدد المتبقى 6248 جارى استكمال تطعيمه .

وأعلن المحافظ أنه لن يسمح بدخول أي عامل إلا بعد تلقي التطعيم الخاص بكورونا، حيث تم صرف عدد 5 أجهزة كمبيوتر تدعم البصمة في التسجيل لفيروس كورونا، بجانب إتاحة 7 فرق عاملة في هذا المجال بدلا من فريقين فقط من قبل، كما سيتم الرد على طالب التسجيل للحصول على لقاح كورونا خلال 72 ساعة مع النظام الجديد.