5 منح دراسية مجانية لطلبة شمال سيناء للدراسة بالجامعة البريطانية

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أعلنت محافظة شمال سيناء عن توفير عدد 5 منح دراسية مجانية لطلاب محافظة شمال سيناء المتفوقين والحاصلين على الثانوية العامة بالمحافظة، وذلك للدراسة في الجامعة البريطانية بالشروق.

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال، أن من بين شروط الحصول على المنحة، أن يكون الطالب سبق ترشيحه للدراسة في احدي كليات الجامعة البريطانية، مع احضار ما يفيد ترشيحه من منظومة التنسيق الالكتروني.

وأضاف المحافظ، أن من بين الشروط أيضًا أن يكون الطالب حاصلا على الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية من شمال سيناء، وأن يكون من أهالي المحافظة أو من المقيمين بها أقامة دائمة.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أن التقدم للحصول على المنحة في مركز المعلومات بديوان عام المحافظة، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 19 سبتمبر الجاري وحتي الخميس المقبل، خلال مواعيد العمل الرسمية.