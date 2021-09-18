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محافظ شمال سيناء يصدق علي صرف تعويضات لعدد 997 مواطنًا برفح

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محافظ شمال سيناء يصدق علي صرف تعويضات لعدد 997 مواطنًا برفح محافظ شمال سيناء يصدق علي صرف تعويضات لعدد 997 مواطنًا برفح

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صدق اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على صرف تعويضات لعدد 997 مواطنًا في المنطقة العازلة بمدينة رفح.

وأكد المحافظ، في تصريح له، أنه تم التصديق على صرف التعويضات المقررة للمواطنين من المنطقة العازلة برفح، حيث تبدأ إجراءات الصرف من الأسبوع المقبل لعدد 505 مواطنا منهم، وأن المرحلة التالية لصرف التعويضات تشمل 492 مواطنا بمناطق دوار التنك وأبوشنار وحى الأزهر بمنطقه الماسورة ومنطقة طارق ابن زياد .

وأضاف أن لجان الحصر أوشكت على الانتهاء من الحصر بمنطقة شرق العريش، ومنطقة مصنع أبورياض، وشرق المنطقة الصناعية، والسبيل، وسيتم الانتقال إلى أماكن أخرى لاستكمال صرف التعويضات لجميع المضارين.

المصرى اليوم

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