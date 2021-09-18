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توزيع 4800 فيزا كارد لعدد من أسر الشهداء والمصابين في العريش

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توزيع 4800 فيزا كارد لعدد من أسر الشهداء والمصابين في العريش توزيع 4800 فيزا كارد لعدد من أسر الشهداء والمصابين في العريش

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يوزع اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، عدد 4800 فيزا كارد لعدد من أسر الشهداء والمصابين، وذلك في حضور سعدية محمود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وأعضاء المجموعة البرلمانية.

وأكد المحافظ على تخصيص عدد 4800 كارت فيزا كارد كدفعة أولى لمحافظة شمال سيناء، وأنه سيتم اليوم السبت توزيع كروت التعويضات من بنك ناصر الاجتماعى لعدد رمزى من أسر الشهداء والمصابين، واعتبارا من غدا الاحد سيتم توزيع عدد 4800 كارت فيزا تعويضات أخرى لمن شملهم قرار رئيس مجلس الوزراء بمركز شباب العريش، حيث يتم تخصيص الثلاث أيام الأولى لشهداء ومصابى مدينة العريش، ثم مدينة الشيخ زويد ووسط سيناء، وبالتوازى لشهداء ومصابى الروضة ومركز بئرالعبد.

وأوضح أنه من حق أسر الشهداء والمصابين المقيمين خارج محافظة شمال سيناء التوجة مباشرة إلى فروع بنك ناصر الاجتماعى في أي محافظة أخرى لصرف التعويض.. إلا إذا كان هناك حالات بها أطفال قصر لحين استكمال الاجراءات اللازمة .

المصرى اليوم

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