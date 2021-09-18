3 أسباب دفعت تركي آل الشيخ للرد السريع علي حسين للبيب: لا تزج باسمي في أى تصريحات

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

رد المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفية بالمملكة العربية السعودية، على حسين لبيب رئيس اللجنة الموقتة بنادي الزمالك بعد تصريحاته الأخيرة مع الإعلامي عمرو أديب.

وطالب تركي آل الشيخ من حسين لبيب عدم الزج باسمه في تصريحات مماثلة مرة ثانية، مؤكدا أن ما دفعه من أموال في بلده الثاني مصر، كان بهدف الاستثمار ولا توجد فيها أي منة أو فضل منه على الزمالك، ولكن كان استثمار رياضي مشترك بين ناديين.

ورصدت المصري اليوم الأسباب الثلاث التي دفعت آل الشيخ للرد السريع على حسين لبيب أولها علاقته الجيدة بنادي الزمالك، ومجلس إدارته السابقة برئاسة مرتضي منصور، والسبب الثاني رغبته في غلق ملف علاقته بالاستثمار الرياضي في مصر، والأخير احترامه لجماهير الزمالك التي يرفض أن تنزلق في أي أزمات بسبب الزج باسمه، فضلا عن أنه يرغب في عدم ذكر أي علاقة له بالأهلي أو الزمالك في ملف الرياضة.

وقال آل الشيخ على صفحته الرسمية: «لقد اطلعت على بعض التصريحات التي خرجت في مصر وتم ذكر اسمي فيها واحببت أن أوضح أن كل مادفع من أموال في الاستثمار الرياضي في بلدي الثاني مصر كان هدفه الاستثمار ومحبة مصر وأهل مصر الطيبين.. ارجو عدم زج اسمي في أي موضوع.. صفحة استثماري الرياضي في مصر الحبيبة انتهت منذ سنوات ولايوجد فيها أي منة أو فضل مني بل كان استثمار ودعم من محب لمصر وقيادتها وشعبها.. احببت أن أوضح ذلك واتمنى أن تتفهموا رغبتي في اقفال الحديث في الماضي الذي لن يجدي بشيء.. مع كامل محبتي وتقديري … وادعوكم للاستمتاع في موسم الرياض إن شاء الله … لكم كل الحب».