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محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، وجه رسالة لمنتخب مصر عقب قرار الحكومة البريطانية، برفع اسم مصر من قائمة الدول المحظور دخولها بسبب تداعيات فيروس كورونا القائمة الحمراء.

ونقل ضياء السيد، مدرب المنتخب الوطني، رسالة محمد صلاح، وقال خلال تصريحاته المتلفزة مساء أمس، «أول ما قرار الحكومة البريطانية صدر رسمي، أول رسالة جاتلي من محمد صلاح، وقال لي الحمد لله ياكابتن إن شاء الله تعدي على خير، هو اللي بعتلي قبل ما أكلمه، والنني نفس الكلام قال لي أنا جاهز، وقالي عندي ماتش وجاهز، وحجازي جاهز، وكوكا، وكل اللاعبين متحمسين بشكل كبير».