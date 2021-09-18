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محمد صلاح يوجه رسالة للمنتخب الوطني بعد رفع اسم من القائمة الحمراء ()

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محمد صلاح يوجه رسالة للمنتخب الوطني بعد رفع اسم مصر من القائمة الحمراء (فيديو) محمد صلاح يوجه رسالة للمنتخب الوطني بعد رفع اسم من القائمة الحمراء ()

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محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، وجه رسالة لمنتخب عقب قرار البريطانية، برفع اسم مصر من قائمة الدول المحظور دخولها بسبب تداعيات القائمة الحمراء.

ونقل ضياء السيد، مدرب المنتخب الوطني، رسالة محمد صلاح، وقال خلال تصريحاته المتلفزة مساء أمس، «أول ما قرار الحكومة البريطانية صدر رسمي، أول رسالة جاتلي من محمد صلاح، وقال لي الحمد لله ياكابتن إن شاء الله تعدي على خير، هو اللي بعتلي قبل ما أكلمه، والنني نفس الكلام قال لي أنا جاهز، وقالي عندي ماتش وجاهز، وحجازي جاهز، وكوكا، وكل اللاعبين متحمسين بشكل كبير».

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