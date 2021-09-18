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باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك أثار جدلا واسعا مساء أمس، عقب نشره تعليقا منسوبا لرجال الأعمال ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يضم كوكبة من النجوم العملاقة في كرة القدم، أمثال ليونيل ميسي، وكيليان مبابي، ونيمار دا سيلفا.

ونشر المدرب الفرنسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعليقا منسوبا لصفحة باسم ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان، وقنوات بين سبورتس القطرية، وجاء في التعليق: «ان اتيحت لي الفرصه من اداراة نادي الزمالك ان اسدد مديونية النادي واحضار صفقه من العيار الثقيل حبآ في نادي الزمالك«.

هذا التعليق الغير مؤكد من صحته استفز عدد من جماهير نادي الزمالك عقب نشره من قبل باتريس كارتيرون، المدرب الفرنسي، المدير الفني لنادي الزمالك.

وعلق أحد المحبين لنادي الزمالك على منشور كارتيرون المنسوب لرجل الأعمال ناصر الخليفي، بشكل ساخر، قائلا:«ياريت والله وكمان لو تبعتلنا نيمار ولا امبابي يبقي كرم زايد ????».

وسجل مشجع آخر اعتراضه على فكرة دعم ناصر الخليفي، وقال:«إلى كل زملكاوي من مصر من كل دول العالم وكل زملكاوي اصيل وابن النادي الزمالك بتبرع نادي الوطن والحب نادي الزمالك، بداية حملة ١٠٠ ج من مليون زملكاوي التي اطلقها رئيس اللجنه المعينه بالزمالك حسين لبيب للتجديد لبن شرقي ودفع الغرامات».