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بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس

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بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس بتهمة القتل الخطأ .. حبس حدث صدم طفل بسيارة ملاكي في السويس

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أمرت النيابة العامة في السويس، حبس حدث 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل طفل خطأ، بعد التسبب في مصرعه، إذ صدمه بسيارة ملاكي وفر هاربا.

كانت منطقة بورتوفيق شهدت مساء الخميس الماضي حادث دهس الطفل فارس ع 14 عامًا، حيث صدمته سيارة مسرعة وسارع قائدها بالهروب.

وأفادت التحريات الأمنية وتفريغ كاميرات المراقبة أن المتهم حدث 15 عاما، مقيم بضاحية بورتوفيق استقل سيارة ملاكي ملك أسرته وكان يقودها مسرعا فصدم المجني عليه وفر هاربا.

وتمكنت قوة من مباحث قسم السويس بقيادة الرائد أحمد الفولي رئيس المباحث، من ضبط المتهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة، وأصدرت قرارها السابق.

المصرى اليوم

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