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«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير

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«القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير «القط والصياد» مجموعة قصصية جديدة عن أدب الأطفال للدكتور صلاح شعير

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أصدرت الهيئة العامة للكتاب، مجموعة «القط والصياد» للأديب والروائي الدكتور صلاح شعير، والمجموعة مكونة من خمس قصص، وموجهة للمرحلة العمرية من 9 : 12 سنة، وتقع في 47 ورقة من القاطع الكبير، وتتميز المجموعة بأسلوبها البسيط، وسردها الشيق، وارتفاع وتيرة الدراما عبر التشويق المحبب، الذي يدفع الصغير إلى قراءة النص إلى النهاية، علاوة على إضافة مفردات لغوية جديدة إلى قاموس الطفل، في إطار من التحفيز الذي يهدف إلى ترسيخ العادات القيم الإنسانية النبيلة، وهذا الدور التربوي من خلال الأدب؛ يعد من أرقى أساليب التنمية البشرية.

وتناول القصة الأولى التي تحمل عنوان المجموعة التي تحمل عنوان «القط والصياد» أهمية عنصر العمل، بوصفه وسيلة الفرد في الاعتماد في الذات، وتدبير احتجاجاته الأساسية، فلا مجال للخروج من دائرة الفقر والعوز إلا بالعمل. فلا بديل لحفظ أمن المجتمع، سوى بترسيخ قيمة العمل الشريف في مراحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة.

كما عرض المؤلف نموذجًا للقط الأسود الكسول، والذي تخرج في مدرسة القطط الفنية قسم الإلكترونيات، وبدلا من أن يعمل في مجال تخصصه، يقوم بسرقة مجهود غيره، بأخذ سمكتين كل يوم من الصياد الذي أفني وقته في صيدهما، وبتكرار هذه الفعل الشائن، ينجح الصياد في إثبات الجريمة؛ وضبط المعتدي وتقديمه إلى القاضي، الذي يصدر حكمًا بضرورة قيام اللص بصيد ثمانية وعشرين سمكة وإعطائها إلى الصياد بدلا من التي سرقها، وإلا تعرض للحبس وقطع الذيل، وبعد محاولات شاقة يتعلم القط السباحة والغوص في الذي يكره النزول فيه، ويتحول من قط لص إلى قط عامل، ويرد إلى الصياد ما سرقه، وينجح في توفير الغذاء لنفسه.

ترسخ القصة الكثير من القيم منها، ضرورة احترام أحكام القضاء، وبرز ذلك في امتثال القط الأسود لحكم القاضي، كذلك قيمة التعاون المجتمعي في إصلاح الفرد الشارد، وبرز ذلك في مساعدة القط في تعلم مهنة تساعه على الحياة، وشيوع تلك القيم؛ سوف ينعكس على الاستقرار الاجتماعي، وهذا أهم ما يميز كتابات المؤلف الموجهة للطفل.

المصرى اليوم

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