الفنان الكويتي داوود حسين يمنح عمرو الليثي لقب أمير الكاريزما

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فور استضافته ببرنامج واحد من الناس، نشر الفنان الكويتي الشهير داوود حسين صورة تجمعه بالإعلامي د. عمرو الليثي من كواليس حلقته معه في برنامج «واحد من الناس»، على شاشة الحياة .

وأرفق داوود حسين الصورة، التي نشرها على حسابه الخاص على موقع انستجرام، بتعليق قال فيه: تشرفت باللقاء مع محترف الأخلاق والتقديم«.

وأضاف: «مع أمير الكاريزما في البرامج الحوارية الدكتور عمرو الليثي.. في برنامج واحد من الناس على قناة الحياة المصرية.

من جانبه أعرب الإعلامي عمرو الليثي عن سعادته بلقاء الفنان الكبير داوود حسين ببرنامج واحد من الناس، ونشر عبر صفحته الرسمية.. تشرفت بلقائي مع أستاذ الفن الراقي الفنان الكبير داود حسين.