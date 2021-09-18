اليوم السبت .. وزيرة الثقافة تفتتح مهرجان سماع الدولي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، فعاليات مهرحان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الرابعة عشر( الإستثنائية) لعام 2021 تحت شعار «رسالة سلام إلى العالم» اليوم السبت الموافق ١٨ سبتمبر الحالى على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الساعة الثامنة مساءً، ويستمر حتى ٢٤ من نفس الشهر، تحت رعاية وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة، وبالتعاون مع وزارة الاّثار والسياحة، وهيئة التنشيط السياحي، وبالتنسيق مع مؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب، بحضور حشد من الإعلاميين والصحفيين والسفراء.

صرح الفنان المبدع انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان بأن ٣٣ فرقة ستشارك في الورشة التي تضم فرق مصرية وفرق من السفارات الأجنبية المقيمة بمصر وكذلك دول الأردن ورومانيا وفرنسا واليونان وأسبانيا وإندونيسيا وصربيا والسودان وبنجلاديش وجنوب السودان ولبنان واليمن وفلسطين وباكستان ومصر، ونؤكد في هذه الورشة (الاستثنائية) على عودة الريادة لفن السماع لمصر، تحل دولة الأردن ضيف شرف المهرجان، كما يحتفي المهرجان بالجمهورية التونسية وبتاريخ طويل من مشاركات الفرقة التونسية بفعاليات الدورات السابقة. وشخصية المهرجان بيتهوفن، يُكرم المهرجان الاب المطران كلاوديو لوراتي الكومبونياني(إيطاليا)، القارئ الشيخ أبوالعينين شعيشع (مصر)، والموسيقى ميكيس ثيودوراكيس (اليونان)، جمعية النور والأمل (مصر)، بالاضافة لتكريم خاص ل إدواردو بانياغواتريو- جسر ثقافي بين مصر وأسبانيا، كما يرسل المهرجان رسالة محبه وذكري وتحية لمحبي الكثير من الثقافة الراحل أحمد الفيومي .

ومن أماكن العروض التي ستقام بها فعاليات المهرجان قلعة صلاح الدين وقبة الغورى ومسرح ساحة الهناجر وحديقة الحرية وبيت السنارى والمتحف القبطى«مجمع الأديان» الذي سيُقام فيه احتفالية ملتقى الأديان «هنا نصلى معا» في دورته السابعة«يوم ٢١ سبتمبر الجاري، تشارك فيه معظم الفرق في قداس كونى مع الجمهور، في ختام المهرجان ٢٤ سبتمبر ستقام احتفالية كبرى تشارك فيها جميع الفرق من خلال ورشة دولية يقودها الفنان انتصار عبدالفتاح، يهدف المهرجان لإحياء فن السماع باشكاله المختلفة التراث الإسلامى والقبطى والتراث الكنائسى في مصر وكذلك نشر ثقافة الحوار والتواصل الإنسانى بين ثقافات الشعوب والتأكيد على جوهر الأديان( المحبة- التسامح- السلام).