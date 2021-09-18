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«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤

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«زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في مصر «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤ «زى النهارده» وفاة المندوب السامى البريطانى في «لامبسون» ١٨ سبتمبر ١٩٦٤

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مايلز لامبسون دبلوماسى بريطانى، ولد بأسكتلندا في ٢٤ أغسطس ١٨٨٠، ودرس في كلية إيتون، والتحق بالعمل بوزارة الخارجية في ١٩٠٣، وظل يتنقل بين الوظائف الدبلوماسية، وقد جاء مفوضا ساميا لمصر والسودان من ١٩٣٤إلى ١٩٣٦،ثم سفيرا لبريطانيا في ، ومايلز لامبسون هو صاحب الواقعة الشهيرة في عهد الملك فاروق، والتى عرفت باسم «حادث فبراير» والذى بدأ إثر استقالة وزارة حسين سرى باشا، وكانت نية الإنجليز إسناد الوزارة إلى النحاس،وكان الملك فاروق قد قام باستدعاء النحاس في 3فبراير 1942، وعرض عليه تأليف وزارة قومية برئاسته، لكن النحاس اعتذر، وكان فاروق آنذاك يؤيد دول المحور، فتحين الإنجليز الفرصة للإطاحة به، كما أراد الإنجليز رئيس وزراء قوياً له شعبية يسيطر على الأمور بمصر في مواجهة تأييد الشارع لدول المحور،ورأوا في النحاس بغيتهم، لكن الملك تعنت، وفى صباح ٤ فبراير ١٩٤٢ وجه لامبسون إنذارا للملك، إما القبول بتشكيل النحاس للوزارة، أو التنازل عن العرش، فلما تأخر رد الملك حضرلامبسون للقصر بصحبة قائد القوات البريطانية في مصر، الجنرال ستون وبعض الضباط المسلحين، وحاصر قصرعابدين بالمصفحات ودخل مع الجنرال ستون لغرفةالملك، واجتمعا به بحضور أحمد حسنين، وطلبا منه إما القبول بوزارة النحاس أو التنازل عن العرش، وقدم له لامبسون وثيقة التنازل عن العرش ليوقعها، فاختلى أحمد حسنين بالملك ونصحه بقبول الإنذار، وتم تشكيل وزارة النحاس، وقد توفى مايلز لامبسون «زى النهارده» في ١٨ سبتمبر ١٩٦٤.

المصرى اليوم

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