«زي النهارده» مصرع داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة 18 سبتمبر 1961

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كان داج همرشولد ثانى أمين عام للأمم المتحدة، وهو مولود في 29 يوليو 1905 بالسويد، وانُتخب كثانى أمين عام الأمم المتحدة عام 1953 وجدد له من 1958 حتى 1961، كان همرشولد موظفاً كبيراً في الحكومة السويدية، لم يترق لدرجة وزير وينتمى لعائلة أرستقراطية واسعة الثراء، وكان أبوه رئيس وزراء السويد. ولم يكن أحد قد سمع باسم همرشولد خارج بلاده، كما كان عضوا في اللجنة التي تبحث في الترشيح لجائزة نوبل للسلام،وعندما هبطت طائرته في مطار نيويورك ليتولى منصبه سأله أحد الصحفيين: كيف يُنطق اسمه؟ فقال إنه مكون من كلمتين (هامر) (المطرقة) وشيلد (الدرع) وهو اسم اطُلق منذ قرون على جده المحارب (المطرقة والدرع)، وبعد أشهر صارت لهمرشولد قوة هائلة على المسرح الدولى،وكان له موقف من العدوان الثلاثى على مصركأول اختبار سياسى له كأمين عام، فمع بدء العدوان دعا همرشولد مجلس الأمن للانعقاد، لكى يتخذموقفاً لوقف العدوان وإعادة الهدوء للمنطقةوألقى كلمة وجيزة وبليغة أثرت في المجلس وفى العالم حين قال: «إن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة أهم بكثير من الأهداف السياسية لأى دولة وأن هذه المبادئ هي مرجعيته الأولى والأخيرة فيما يحق له أن يفعله وليس في إمكان الأمين العام القيام بعمله إلا إذا حافظت كل دولة من الدول الأعضاء على شرف تعهدها باحترام ميثاق الأمم المتحدة، إن ما قلته واضح دون حاجة للإسهاب، وإذا كان للدول الأعضاء رأى آخر في واجبات الأمين العام فمن حق هذه الدول، كما أن من حق الأمين العام أن يتصرف تصرفاً آخر«وكانت الجملة الأخيرة تحمل تلويحا بالاستقالة إذا ما أصرت دول العدوان على التمادى، ثم جاءت أزمة الكونغو بعد ستة أشهر من استقلالها، حيث كانت غارقة بالاضطرابات تتنازعها سلطات ثلاث: المركزية في ليوبولدفيل، والحكومية بزعامة جيزنجا المدعوم من باتريس لومومبا، وسلطة المناطق الشرقية المدعومة من الماركسيين والاتحادالسوفيتى، ووجد الرئيس كازافوبو نفسه مضطرا لأن يقبل أن تضع الأمم المتحدة يدها على الكونغو وأن يشرف أمينها العام على إعادة الاستقرارإلى الكونغو وطارهمرشولد إلى روديسيا(زامبيا حالياً) لمفاوضة تشومبى حول وقف إطلاق النارورفض تشومبى قرارات الأمم المتحدة وانفجرت طائرة همرشولد في الجو ولقى مصرعه»زي النهارده«في18 سبتمبر 1961 دون أن تسفر التحقيقات عن تحديد الجهة المسؤولة.