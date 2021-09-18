«زى النهارده» صدور العدد الأول من نيويورك تايمز 18 سبتمبر 1851

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تمتعت جريدة «نيويورك تايمز» بمعدلات توزيع تتعدى المليون قارئ يومياً، وهى أكثرالمنابر جرأة واستقلالية ويعود تأسيسها إلى 170عاماً، إذ تأسست على يد هنرى جارفس رايموند وصديقه جورج جونز، وقد صدر أول أعدادها «زى النهارده» في 18 سبتمبر 1851، وقبل تأسيس الجريدة كان رايموند يعمل كاتباً لمحافظ نيويورك، ثم صحفياً ثم نائباً لمحافظ نيويورك، أما جونز فجاء من خلفية متواضعة وقد عمل فراشاً لدى صاحب جريدة «نورثن سبيكاتو» ثم تعرف إلى هوارس جريلى، مؤسس جريدة نيويورك تريبيون، ثم قرر إنشاء جريدة مع صديقه هنرى رايموند فكانت نيويورك تايمز، ومع صدور العدد الأول أعلن الصديقان أن الصحيفة ستصدر يومياً ما عدا يوم الأحد، وكانت الصحيفة قد واجهت اتهامات منها ما يتعلق بحياديتها كما اتهمت عام 1918 بالتعاطف مع العدو، بعدما نشرت مقالاً مؤيداً اقتراح سلام تقدمت به النمسا بالحرب العالمية الأولى، لكن الصحيفة ظلت محافظة على خطها ومبادئها وتوجهها، وظل رسوخها يتأكد وكانت قد لعبت دوراً مهماً في تحديد مسارالرأى العام الأمريكى بالقضايا الكبرى، والصحيفة المعتمدة أثناء الحرب الأهلية بأمريكا في 1861 ومثّل هذا العام نقطة تحول في تاريخها، وواصلت صعودها باعتبارها المصدر الموثوق فيه للحصول على تصريحات الحكومة، وكان أدولف أوكس قد اشترى الجريدة بعد إفلاسها عام 1896 وصار ناشراً لها وبعد وفاته تولى إدارة الجريدة زوج ابنته أرثارهايز سولتسبيرجر في 1935، والذى تنحى لاحقاً عن منصبه في 1961 ليتولى هيئة النشر زوج ابنته أورفل درايفوس حتى وفاته عام 1963، وتعتبر شركة نيويورك تايمز إحدى كبرى المؤسسات الإعلامية في العالم.