صديقة فتاة مول سيتي ستارز تكشف كواليس الساعة الأخيرة وسر بكائها قبل الحادثة

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فتاة مول سيتي ستارز، وقصة انتحارها من الطابق السادس بمول مدينة نصر، خلق أرض خصبة من الشائعات حول وفاتها وسبب قدومها على الانتحار عقب جلستها الأخيرة مع صديقة عمرها، نيرة بهاء التي خرجت عن صمتها لتكشف كواليس وفاة صديقتها.

وقالت نيرة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أنا مكنتش عايزة أطلع أتكلم في أي حاجة تخص صاحبتي اللي بين إيدين رب رحيم النهارده بس الناس مش رحيمه ولا عمرها بترحم وخصوصاً جريدة مشهورة طلعت تاكل عيش وتلم شوية ريتش على حساب حرمة ميت، صاحبتي كانت قاعده عادي جدا وكلامنا في القعده كان كلام صحاب وقعدة دردشه، شوية حكاوي وعياط على شوية ضحك زي أي. صحاب بنات أو قعدة ولاد على قهوة. وسيبتها لأنها بكل هدوء طلبتت تقعد مع نفسها شوية قبل ما تروح فحبيت اسيب لها خصوصيتها وهي كانت طبيعيه جداً قبل ما اسيبهاـ أنا عمري ما هسيب صاحبة عمري مبلغاني انها هتأذي نفسها بأي شكلو أسيبها و- وهي مأبدتش أي نيه للإنتحار نهائي أو الأذى بأي شكل - اللي حصل حرمة ميت وتفاصيل تخص شخص اتوفى وإتقال في التحقيق للجهات المختصه- اللي هطلبه ان محدش يمشي ورا أي حاجه تتقال عنها كفايه اللي عيليتها واصحابها فيه- كل اللي قريته عن الحادثه وعن حياتها وعن تدخل طفيلي إعلامي حقير كدب ومفيهوش كلمة صحيحه -بيوجعنا وبيخلي كل ثانيه متعبه كل كلمة بتكتبوها بتوجع وكدب- أدعو لها أدعو ربنا يرحمها يغفر لها ويغفر لنا ويصبرنا«.