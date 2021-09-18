أخبار عاجلة

"السبيعي": يوم الوطن يذكرنا بالنعم التي تعيشها بلادنا منذ عهد المؤسس -
بأغلبية ساحقة.. النواب الأمريكي يقر منح مليار دولار لإسرائيل لدعم نظام (القبة الحديدية) -
"القرني": قيض الله الملك عبدالعزيز في سن مبكرة لتوحيد هذا الكيان العظيم -
بهدفه بمرمى الهلال .. مهاجم الشباب يدخل تاريخ ديربي الرياض -
"الصحة" تدعو للمسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفيروس -
المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمقاهى بدءا من الجمعة المقبل..ضوابط التطبيق وغرامات على المخالفين -
وزير الأوقاف والمفتي يشاركان في الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة -
نقيب الفلاحين يكشف عن خطة مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم ببدائل الأعلاف والإنتاج الداجني -
«بحوث الحشائش» ينظم دورة تدريبية للاستخدام الأمثل للمبيدات في المكافحة الأحد المقبل -
خروج نضال الشافعي من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا: «جاهزين نولعها»

Print
تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا: «جاهزين نولعها» تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا: «جاهزين نولعها»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشعل المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه بالمملكة العربية ، موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعدما قام بنشر تغريدة غامضة على حسابه الشخصي الرسمي

وغرد آل الشيخ بعبارة مبهمة وغير مفسره حيث اكتفي بعبارة موجزة من كلمتين فقط : «جاهزين نولعها»

وتباين ردود فعل المتابعين للحساب الرسمي لتركي آل الشيخ حيث اعتبرها البعض تغريدة عن موسم الرياض، فيما فسرها البعض أنها تخص مبادرته والمباراة الودية بين نجوم السعودية، وباريس سان جيرمان.

يذكر أن حسين لبيب رئيس اللجنة الموقتة في اقحم اسم تركي ال الشيخ في تصريحات له مع الإعلامي عمرو أديب في مداخلة هاتفية بعد التغريدة، أكد فيها أن تركي آل الشيخ كان يساعد نادي الزمالك ماديا، وهي التصريحات التي تسببت في انتقادات لاذعة للبيب من جمهور الزمالك.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الإصابة تحرم نجم منتخب اليابان وريال مدريد من المشاركة أمام السعودية وأستراليا

الإصابة تحرم نجم منتخب اليابان وريال مدريد من المشاركة أمام السعودية وأستراليا

في حب السعودية.."مضاوي بنت المنتصر" تدشن "هاجس الوطن"

في حب السعودية.."مضاوي بنت المنتصر" تدشن "هاجس الوطن"

وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء عدن

وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء عدن

لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد أشرف بن شرقي

لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد أشرف بن شرقي