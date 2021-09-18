تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا: «جاهزين نولعها»

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أشعل المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه بالمملكة العربية السعودية، موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعدما قام بنشر تغريدة غامضة على حسابه الشخصي الرسمي

وغرد آل الشيخ بعبارة مبهمة وغير مفسره حيث اكتفي بعبارة موجزة من كلمتين فقط : «جاهزين نولعها»

وتباين ردود فعل المتابعين للحساب الرسمي لتركي آل الشيخ حيث اعتبرها البعض تغريدة عن موسم الرياض، فيما فسرها البعض أنها تخص مبادرته والمباراة الودية بين نجوم السعودية، وباريس سان جيرمان.

يذكر أن حسين لبيب رئيس اللجنة الموقتة في الزمالك اقحم اسم تركي ال الشيخ في تصريحات له مع الإعلامي عمرو أديب في مداخلة هاتفية بعد التغريدة، أكد فيها أن تركي آل الشيخ كان يساعد نادي الزمالك ماديا، وهي التصريحات التي تسببت في انتقادات لاذعة للبيب من جمهور الزمالك.