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« خرج من العناية المركزة » .. أحمد فهمي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للشقيقه كريم

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« خرج من العناية المركزة » .. أحمد فهمي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للشقيقه كريم « خرج من العناية المركزة » .. أحمد فهمي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للشقيقه كريم

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كشف الفنان أحمد فهمي، آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه الفنان كريم فهمي بعد تعرضه لجلطة في الرئة.

وقال فهمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة MBC ، أن الحالة الصحية لشقيقه في تحسن وتم نقله من العناية المركزة إلى غرفة عادية.

وأضاف: «كريم من اسبوع حس بوجع في صدره وكحة فشك أنها كورونا لكن بعد التحاليل اكتشف أن في جلطتين صغيرين في الرئة واحدة في اليمين وواحدة في الشمال».

وعن سبب الإصابة بالجلطات، رد قائلاً: «مفيش حاجة معروفة ولسة في تحاليل مظهرتش بس ملهاش علاقة بالكورونا».

وتابع: «سنًا كريم مش كبير هو 38 وبسبب القولون هو بياخد دوا يقلل السيولة وكان بياخد دوا للسيولة في بروتوكول علاج كورونا فهي دي المشكلة».

وأستكمل: «الحمدالله هو كويس وفايق وبشكر الناس جدًا وباذن الله يومين تلاتة ويخرج من المستشفى».

المصرى اليوم

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