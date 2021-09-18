بحضور قيادات تعليمية وبرلمانية.. نيو رمسيس كوليدج تحتفل بتخرج دفعة ٢٠٢١

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احتفلت كلية رمسيس الجديدة المشتركة، التابعة لسنودس النيل الإنجيلى – المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشيخية – التابع للطائفة الإنجيلية بمصر، بتخريج أحدث دفعاتها، وتكريم الأوائل والمتميزين من طلابها، الجمعة، بقاعة المنارة، مع مراعاة واتخاذ كافة التدابير الاحترازية الصحية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتضمن الحفل عدد من الفقرات الفنية المقدمة من الطلبة، كما شارك بحضور حفل التخرج، كل من محمد عطية، وكيل أول الوزارة، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وإيمان صبري مدير التعليم الخاص والدولي بوزارة التربيه والتعليم، والدكتور محمد صلاح مدير التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وعدد من قيادات سنودس النيل الإنجيلى بمصر، القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، ومن قيادات المؤسسات التعليمية لسنودس النيل، القس أمير ثروت، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلى، والقس باسم بشرى، أمين عام المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، وهالة توما، مديرة كلية رمسيس الجديدة المشتركة، ومن مجلس النواب الدكتورة دينا عبدالكريم، والدكتور فريدي البياضي، والنائب محمد عبدالرحمن راضي، وأبانوب عزت، والمستشار يوسف طلعت المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، بجانب عدد من القيادات والشخصيات العامة والإعلاميين وأولياء الأمور، وأعضاء مجلس الآباء والأمناء.