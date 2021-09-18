«5 في وش العدو» .. سمية الخشاب تكشف عدد زيجاتها

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كشفت الفنانة سمية الخشاب العديد من أسرارها في حياتها الشخصية، وذلك خلال استضافتها ببرنامج «أبلة فاهيتا»، المذاع عبر شاشة ON، والذي تقدمه الدمية الشهيرة «فاهيتا».

وقالت الفنانة سمية الخشاب، خلال البرنامج إن اسمها بالكامل هو سمية سعيد السيد فتيحة الخشاب، من مواليد 20 – 10 برج الميزان، ورفضت الكشف عن عمرها معقبة: «العمر مجرد رقم، والأيام الحلوة اللي بنعيشها في حياتنا هو ده عمرنا الحقيقي».

وأضافت سمية، أن أسماء الدلع التي يطلقها البعض عليها هي «سوسو» و«سوكا» و«سمسم» و«سوسكا»، ساخرة من سؤال الدمية «فاهيتا»، لافتة إنها تزوجت 5 مرات معقبة: «5 في وش العدو»، ووزن جسدها حالياً 61 كيلو جرام، واسم والدتها «لولو»، واسم جدتها «محفوظة».