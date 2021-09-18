احذر الحبس أو الغرامة .. الداخلية تبدأ تطبيق عقوبات الملصق الإلكتروني (تفاصيل)

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تبدأ وزارة الداخلية، اليوم السبت، تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى، وذلك في إطار حرص الوزارة على تفعيل عناصر منظومة النقل الذكى لإدارة حركة المرور إلكترونياً لتحقيق السيولة المرورية.

وبدأت أكمنة المرور من الساعات الأولي من اليوم السبت البدء في إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكترونى المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

كانت الداخلية أعلنت وزارة الداخلية أنه اعتبارًا من 18 سبتمبر الجاري سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته.

وذكرت الوزارة: «تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 أشهر، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500، أو إحدى هاتين العقوبتين»، وأهابت بالمواطنين سرعة التوجّه لإدارات المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى.

قالت الداخلية: «حرصًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعًا للازدحام، تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكى المركبات ذات التراخيص السارية بجميع أنواعها من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا من خلال موقع بوابة مرور مصر، على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها عبارة (ذات ملصق إلكترونى) وتسلم الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط». وأضافت: «ويتم استخدام الخدمة على النحو التالى، منها تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر Traffic.moi.gov.eg، واختيار خدمات المركبات، واختيار خدمة سداد رسوم إصدار الملصق الإلكترونى، وسداد رسوم الخدمة المطلوبة».

انتهت أمس الجمعة فترة السحب الإداري التي بدأت من مارس الماضي وبدأت بعدها الداخلية تطبيق العقوبات، وكان «السحب الإداري» لرخص السيارات على الطرق السريعة والفرعية لعدم تركيب الملصق الإلكترونى، بعد أن انتهت المهلة الأخيرة التي حددتها وزارة الداخلية لتركيب الملصق الإلكترونى، وهي 30 مارس الماضي، وبعدها يتوجه «المسحوبة» رخصته إلى إدارة المرور المختصة لتركيب الملصق الإلكترونى مقابل 150 جنيهًا.

وتستعرض «المصري اليوم» التفاصيل الكاملة حول الملصق الالكتروني.

ـ هو عبارة عن شريحة rfid لتحديد هوية السيارة عبر موجات الراديو، تحتوي على وحدة ذاكرة صغيرة جدًا مخزن بها معلومات السيارة بالكامل، وتشمل مدة الترخيص ورقم الموتور والشاسيه وغيرها، إضافة إلى معلومات صاحبها ورقم هاتفه والبريد الإلكتروني الشخصي.

يثبت الملصق على مكان مخصص في الزجاج الأمامي للمركبة، ويتضمن شريحة ذكية مدون عليها بيانات السيارة، للاستعلام بالحاسب الآلي ويتلف عند محاولة نزعه.

إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية، ويتجه قائد المركبة إلى موظف التراخيص لإنهاء الإجراءات اللازمة، وعقب استلام الرخصة يتم تركيب الملصق بواسطة الفنيين المختصين.

- الملصق الإلكتروني إلزامي على جميع المركبات ويوضع على الزجاج الأمامي للسيارة.

- يحفظ الملصق كل بيانات المركبة والمخالفات وبيان حالتها دون أن يضطر ضابط المرور إلى إيقافها في الكمائن، وبذلك لا يتم تعطيل المرور عبر لجان الفحص، حيث تكشف أجهزة القارئ الإلكتروني السيارات منتهية الترخيص أو التي ارتكبت مخالفات وتبلغ بها القوات المتواجدة بالشارع لتوقيفها.

ـ يصرف لكل مركبة ملصقا إلكترونيا واحدا عند تجديد تراخيص تسيير المركبة، ولا يجوز نزعه أو نقله من المكان المخصص له أو إتلافه. ـ يجب أن يكون الملصق الإلكتروني صالحا للاستخدام دائما وفقًا للغرض منه.

- لا يجوز تسيير المركبة دون الملصق أو إخفاؤه أو التلاعب فيه. تستطيع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من خلاله حصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

ـ الملصق يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا والتعرف على المركبات المطلوبة والمنتهية التراخيص

ـ يسهم الملصق في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين كافة بأنحاء الجمهورية بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ـ يساعد في التعرف على المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.

ـ يساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.

ـ الملصق له تاريخ انتهاء ترخيص المركبة وفقًا للون الملصق والعلامات الموجودة به.

اصدار الملصق الالكتروني - صورة أرشيفية

تركيب الملصق الالكتروني - صورة أرشيفية

تركيب الملصق الالكتروني - صورة أرشيفية

تركيب الملصق الالكتروني - صورة أرشيفية

تركيب الملصق الالكتروني - صورة أرشيفية