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خدمات مرورية مُكثفة لتنفيذ أعمال صيانة كوبرى الجيزة المعدنى

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خدمات مرورية مُكثفة لتنفيذ أعمال صيانة كوبرى الجيزة المعدنى خدمات مرورية مُكثفة لتنفيذ أعمال صيانة كوبرى الجيزة المعدنى

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تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة طبقة الأيبوكسى الخاصة بكوبرى الجيزة المعدنى لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبرى إستعداداً لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.

وتم غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى من أعلى بواقع غلق حارة مرورية فقط، لمدة 3 أيام صباح الجمعة حتي صباح الأحد، على أن تكون الأعمال على مدار اليوم الكامل على أن تتم أعمال الغلق الجزئى بالتناوب خلال فترة الأعمال. وتم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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