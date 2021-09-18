ضبط مفتشين أغذية بتهمة الرشوة بالقاهرة

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مفتشين أغذية بمحافظة بتهمة الرشوية من صاحب محل لحوم بالقاهرة.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من صاحب محل لحوم بالقاهرة بقيام إثنين من مفتشى الأغذية بإحدى المناطق بمحافظة القاهرة بإستغلال موقعهما الوظيفى من خلال طلبهما وأخذهما منه مبالغ مالية على سبيل الرشوة بشكل دورى أثناء مرورهما على المحل الخاص به مقابل تسهيل إجراءات التفتيش على الأغذية، وعدم إتخاذ أي إجراءات أو تحرير محاضر مخالفات من شأنها الإضرار به .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.