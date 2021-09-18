«شرطة المسطحات»: ضبط 4 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الإسماعلية، تمكنت من ضبط 4 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط مصنع ومخزنر عشوائى بدون ترخيص لتداول المواد الغذائية ومقرمشات الأطفال «سناكس»، ولإنتاج وتعبئة المطهرات والمنظفات المنزلية، ولإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية في تصنيع المنتجات البلاستيكية، بمضبوطات بلغت 470400 كيس منتج نهائى لمقرمشات الأطفال «سناكس» مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية و10،5 طن مواد خام سائلة وبودرة مجهولة المصدر وبدون بيانات تستخدم في تصنيع المطهرات والمنظفات المنزلية و3750 عبوة مختلفة الأحجام منتج نهائى لمطهرات أدوات صحية ومنزلية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لإحدى الشركات معدة للتداول-خط إنتاج لتعبئة المطهرات والمنظفات المنزلية بإستخدام مواد مجهولة المصدر، وخط إنتاج عشوائى لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية و40 طن مواد خام بلاستيك مجهولة المصدر وبدون بيانات تستخدم في تصنيع الأجولة البلاستيكية و2,240 طن منتج نهائى عبارة عن بكر بلاستيك مجهول المصدر.

كما تم ضبط مصنع عشوائى بدون ترخيص لإنتاج وتعبئة الأعلاف بمضبوطات بلغت 14،7 طن منتج نهائى لإعلاف حيوانية وداجنة مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر و4 طن مواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات تستخدم في تصنيع الأعلاف المغشوشة. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.