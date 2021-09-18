«أمن المنافذ» يواصل حملاته الأمنية لمواجهة جرائم التهريب

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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته الأمنية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وتمكنت الحملات من ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة.

كما تم تنفيذ 228 حكم قضائى متنوع، و35 قضية في مجال الأمن العام، و1636 مخالفة مرورية متنوعة، و4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.