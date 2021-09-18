«الأمن الاقتصادي» يواصل حملاته لمكافحة الأنشطة الإجرامية

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واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3222 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

كما تم ضبط 12553 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، و188 قضية في مجال الضرائب العامة، وجمارك، والضرائب العقارية والملاهى، و145 قضية متنوعة، و1180 قضية تموينية متنوعة. وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.