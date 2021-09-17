عالم أزهري: فتاة سيتي ستارز ليست كافرة إلا في هذه الحالة!

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علق الدكتور السيد الشرقاوي المدرس المساعد بجامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، على قضية انتحار فتاة من طابق علوي في أحد المولات التجارية.

وعلق الشرقاوي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: المنتحر في الآخرة ليس بكافر قولًا واحدًا إلا إذا كان انتحاره اعتراضًا على الله سبحانه وتعالى وتقسيم أرزاقه واستحل الانتحار وقتل النفس، والمنتحر الطبيعي لأي سبب من الأسباب سواء مرضًا أو غيره دون الكفر بالله لا يعد كفرًا، لأن كفره هنا هو كفر أصغر لا يخرج به من الملة فهو مسلم يعامل معاملة المسلمين ويحاسب محاسبة المسلمين، والهدف هو إزالة الفكرة دي عن دماغنا ليس تبريرًا للانتحار حتى نبين الحكم الشرعي بشكل واضح».

وأضاف: «وقد يغفر الله له بمشيئته لأنه مسلم قولًا واحدًا وليس بكافر وكفره أصغر لا يخرج من الملة بل كفر نعمة يظل معه مسلمًا وتحت إرادة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهذا حكم المنتحر في الدنيا والآخرة وليس هذا تبريرًا للانتحار وإنما بيان للحكم الشرعي بوضوح وإزالة ما انغرس في أذهاننا أن المنتحر كافر بل هو مفوض إلى الله فكل إنسان يصبر على ما ابتلاه الله به، ويجب نشر الوعي الديني وسط الشباب وفي الجامعات والبحث عن أسباب ظاهرة الانتحار نفسيا واقتصاديا واجتماعيا لعلنا ننقذ أرواحا قبل أن تهلك».

الجدير بالذكر أن طالبة بكلية طب الأسنان تدعى ميار محمد أقبلت على الانتحار من الطابق السادس من مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر، ما أثار رعب المتواجدين، ووقعت الحادثة مساء أمس الأول الأربعاء، حيث فوجئ زوار المول بإلقاء فتاة نفسها من ارتفاع كبير لتسقط في الطابق الأرضي غارقة في دمائها، فيما حاول المارة إسعافها حتى قدوم الشرطة ورجال الإسعاف، لكنها توفيت فور وصولها المستشفى.