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مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيرته السلفادورية

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مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيرته السلفادورية مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيرته السلفادورية
بحثا الموضوعات المشتركة وأهم القضايا على الساحة الدولية

مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة يلتقي بنظيرته السلفادورية

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏‏المعلمي، اليوم، بالمندوبة الدائمة لجمهورية السلفادور لدى الأمم المتحدة السفيرة إجريسيلدا لوبيز، ‏وذلك في مكتبه بمقر وفد المملكة الدائم في نيويورك.

‏وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المشتركة وأهم القضايا على الساحة الدولية.

وحضر اللقاء رئيسة اللجنة الثالثة بالوفد سلافة موسى، وعضو وفد المملكة باللجنة الثالثة منى ‏الغامدي، والمسؤولة الإعلامية بالوفد طفول العقبي.

المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الأمم المتحدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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