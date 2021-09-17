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نهى عبدالوهاب رئيسًا للجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز

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نهى عبدالوهاب رئيسًا للجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز نهى عبدالوهاب رئيسًا للجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز

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أعلن الاتحاد الدولي للجمباز اليوم عن نجاح نهى عبدالوهاب في الحصول على منصب رئيس الجنه الفنية للجمباز الإيقاعى بالاتحاد الدولي وعضو المكتب التنفيذي بالتزكية قبل انتخابات الاتحاد الدولي للعبة والتي تقام شهر نوفمبر المقبل في انطاليا بتركيا.

ويعد فوز نهى عبدالوهاب إنجاز جديد لاتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين بعد سحب ترشح منافستها الروسيه من مقعد الرئاسة بعد دعم كبير من الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ومجلس إدارة اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين.

وتعتبر نهى عبدالوهاب هي أول مصرية وعربية وأفريقية تدخل أروقة الاتحاد الدولي للجمباز عام 2008 خلال اجتماع فنلندا، باحتلالها عضو اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي.

كما تم انتخابها خلال كونجرس 2012 في المكسيك كنائب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي، وتم إعادة انتخابها مرة أخرى عام 2016 بأعلى الأصوات.

وحققت عبدالوهاب خلال هذه الفترة العديد من الإنجازات حيث ساعدت على نشر اللعبة في الدول الأفريقية والعربية، ودعم الدول الصغيرة للنهوض بالجمباز الإيقاعي.

كما ساهمت في تطوير الجمباز الإيقاعي المصري مع اتحاد الجمباز وصنعت طفرة كبيرة في اللعبة عن طريق علاقتها الدولية وموقعها في الاتحاد الدولى للجمباز.

كما أنها أشرفت على الكثير من بطولات العالم والبطولات الدولية. كما أدارت لجنة التحكيم الرئيسية لأولمبياد لندن 2012 وريو 2016 وطوكيو 2020.

المصرى اليوم

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