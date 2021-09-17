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"العسكر".. السعودي الوحيد ضمن أفضل 50 قياديًّا في تسويق الفنادق بالشرق الأوسط

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"العسكر".. السعودي الوحيد ضمن أفضل 50 قياديًّا في تسويق الفنادق بالشرق الأوسط "العسكر".. السعودي الوحيد ضمن أفضل 50 قياديًّا في تسويق الفنادق بالشرق الأوسط
نجح خلال سنوات قليلة في أن ينال مكانة عالية بالمجال

أعلنت مجلة "Hotelier" العالمية الرائدة في قطاعَي الضيافة والسياحة قائمة أفضل 50 قياديًّا في مجال تسويق الفنادق، التي ضمت فراس بن عبد العزيز العسكر، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة بفندق الريتز كارلتون – الرياض؛ ليكون السعودي الوحيد في هذه القائمة.

وانضم العسكر إلى شركة الريتز-كارلتون في عام 2017، ونجح في سنوات قليلة أن ينال مكانة عالية في مجال التسويق والعلاقات العامة في قطاعَي الضيافة والفندقة؛ أهّلته ليكون قائدًا لإدارة التسويق والعلاقات العامة بفندق ريتز كارلتون – الرياض، أحد أهم وأفخم الفنادق في العالم.

ورصد موقع "Hotelier" الذي اختار القائمة مجموعة من المزايا والإنجازات التي أهّلت العسكر لدخول قائمة الخمسين الأفضل في مجال التسويق في المنطقة، منوهًا بما حمله فراس على عاتقه من المسؤولية الكاملة عن الأنشطة التسويقية والاتصالية الخاصة بثمانية مطاعم ومقاهٍ، إلى جانب 493 غرفة وجناحًا في الفندق، وما أظهره من دربة وقوة في الشخصية، وخبرة علمية وعملية لقيادة فندق ريتز كارلتون -الرياض خلال سنوات عمله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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