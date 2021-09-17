أخبار عاجلة

«الريف المصري»: بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة -
محافظ بنى سويف: انتظام العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية -
إزالة 328 حالة تعد على أملاك الدولة وأرض زراعية في بنى سويف -
عقب أداء صلاة الجمعة.. محافظ بني سويف يستمع لمشاكل المواطنين -
«مياه المنيا» تقيم مصنع تيشرتات للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» -
وزير الخارجية الباكستاني يدعو لحل نزاع كشمير والتعاون من أجل أفغانستان خلال لقائه نظيره الأمريكي -
مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي كاملة بدون تقطيع -
إمام المسجد النبوي يسلّط الضوء على أهمية الإيمان باليوم الآخر -
صافرة "الجريس" تضبط مواجهة الاتحاد والتعاون.. "الشمراني" لأبها وضمك -
كلية الاتصالات بالرياض تقدّم النشيد الوطني بلغة الإشارة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مران اليوم: تدريب قوي لرباعي حراسة المرمى.. وممر شرفي لثلاثي تونس

Print
مران الزمالك اليوم: تدريب قوي لرباعي حراسة المرمى.. وممر شرفي لثلاثي تونس مران اليوم: تدريب قوي لرباعي حراسة المرمى.. وممر شرفي لثلاثي تونس

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خاض محمد أبوجبل ومحمد عواد والسيد عطية ومحمد نديم حراس مرمى فريق تدريبات قوية مساء اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وقام أوليفيرا مدرب حراس مرمى الزمالك بالتركيز مع رباعي الحراس على أمور فنية خاصة منها التسديد من داخل منطقة الجزاء والتعامل معها بكل دقة، وكذلك الكرات القادمة من الأطراف.

وحرص أبوجبل وعواد حارسا الفريق، على توجيه النصائح للثنائي الشاب عطية ونديم خلال التدريبات.

وقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني بعمل ممر شرفي لاستقبال حمدي النقاز وسيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى، لاعبو الفريق بجانب حارس المرمي محمد أبوجبل وذلك خلال المران مساء اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان بنصف نهائي كأس ، وكذلك انطلاق الموسم الجديد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الريف المصري»: بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة

«الريف المصري»: بدء تركيب أول برج اتصالات داخل أراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان بمنطقة المغرة

ارتفع 5 جنيهات بعد الانخفاض الكبير .. سعر الذهب في مصر وعالميا ظهر الجمعة 24 سبتمبر 2021

ارتفع 5 جنيهات بعد الانخفاض الكبير .. سعر الذهب في مصر وعالميا ظهر الجمعة 24 سبتمبر 2021

الخطيب يجتمع مع مجلسه بعد مباراة إنبي في كأس مصر لحسم أمر فريق الكرة

الخطيب يجتمع مع مجلسه بعد مباراة إنبي في كأس مصر لحسم أمر فريق الكرة

«مكرم»: جمعية عمومية للشركات المكلفة بإصدار وثيقة تأمين المصريين بالخارج

«مكرم»: جمعية عمومية للشركات المكلفة بإصدار وثيقة تأمين المصريين بالخارج