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خاض محمد أبوجبل ومحمد عواد والسيد عطية ومحمد نديم حراس مرمى فريق الزمالك تدريبات قوية مساء اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وقام أوليفيرا مدرب حراس مرمى الزمالك بالتركيز مع رباعي الحراس على أمور فنية خاصة منها التسديد من داخل منطقة الجزاء والتعامل معها بكل دقة، وكذلك الكرات القادمة من الأطراف.

وحرص أبوجبل وعواد حارسا الفريق، على توجيه النصائح للثنائي الشاب عطية ونديم خلال التدريبات.

وقام لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني بعمل ممر شرفي لاستقبال حمدي النقاز وسيف الدين الجزيرى وحمزة المثلوثى، لاعبو الفريق بجانب حارس المرمي محمد أبوجبل وذلك خلال المران مساء اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء أسوان بنصف نهائي كأس مصر، وكذلك انطلاق الموسم الجديد.