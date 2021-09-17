جامعة طنطا تستضيف الدورة التنشيطية الصيفية للجامعات بمعسكرها الدائم ببلطيم

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أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن استضافة الجامعة الدورة التنشيطية الصيفية للجامعات والمعاهد العليا، بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصري للجامعات، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

أكد رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تحرص على دعم كافة الأنشطة الطلابية ورعاية ذوى الهمم والموهوبين في كافة المجالات الرياضية والفنية والثقافية، والاستثمار الأمثل لطاقات الشباب وتنمية قدراتهم ومواهبهم، وتعزيز قيم الولاء والانتماء الوطنى في نفوسهم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه من المقرر أن تقام فعاليات الدورة بالمعسكر الصيفي الدائم لجامعة طنطا بمصيف مدينة بلطيم في ألعاب كرة القدم الخماسية «طلبة»، والكرة الطائرة الشاطئية «طلبة» في الفترة من 18/ 9 حتى 2021/9/25، بمشاركة 12 جامعة تم تصعيدها من تصفيات المرحلة الأولى وهى جامعات الإسكندرية، المنوفية، المنصورة، كفر الشيخ، دمنهور، المنيا، أسيوط، الزقازيق، بنى سويف، جنوب الوادى، بنها، قناة السويس.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه من المقرر كذلك استضافة بطولة الكرة الطائرة الشاطئية «طالبات» في الفترة من 26/ 9 حتى 30 / 9 / 2021، بمشاركة 23 جامعة.