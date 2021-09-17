وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيمات كورونا في كنيسة ماري مينا بمنيا القمح

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المتحركة والمخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على اللقاح، وذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد.

قام وكيل الوزارة خلال زيارته بتفقد كنيسة ماري مينا بمنيا القمح، لمتابعة تطعيم المواطنين من الإخوة الأقباط والمسلمين داخل الكنيسة بالجرعة الأولى والجرعة الثانية من لقاح كورونا، والتأكد من انتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم لعملهم بصورة جيدة، وكذلك تقديم الخدمة الطبية للمواطنين والعاملين بالكنيسة، حفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا.

كما قام وكيل الوزارة بالتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وكذلك التأكد من قياس العلامات الحيوية للإخوة الأقباط والمسلمين بعد التطعيم، مؤكدا أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة في العمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع، والإجازات والعطلات الرسمية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن، لافتا إلى أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.