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"الرائد" يحلق في سماء "القصيم" بريمونتادا مذهلة في مرمى "التعاون"

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نجح نادي الرائد في تحقيق فوز غالٍ على شقيقه التعاون في مباراة "ديربي بريدة" التي أُقيمت بين الفريقَيْن مساء اليوم الجمعة، وانتهت بفوز الرائد بخمسة أهداف لثلاثة، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبتلك النتيجة يحقق الرائد ثلاث نقاط مهمة؛ ليرتفع رصيده إلى النقطة العاشرة في صدارة جدول الترتيب، في حين توقف رصيد التعاون عند نقطتين بالمركز الخامس عشر (قبل الأخير).

أهداف اللقاء جاءت عن طريق كريم البركاوي للرائد في الدقيقة الـ28 من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نجح الكاميروني توامبا في تسجيل هدفين متتاليَيْن للتعاون في الدقيقتَين الـ52 والـ55.

وأضاف اللاعب لوفانور الهدف الثالث للتعاون في الدقيقة الـ57 قبل أن يسجل رائد الغامدي هدف الرائد الثاني في الدقيقة الـ64.

وتعادل منصور البيشي للرائد بعد تسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الـ68، ثم أضاف كريم البركاوي الهدف الرابع للرائد في الدقيقة الـ71 قبل أن يختتم عبدالله المقرن أهداف الرائد بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة الـ88.

وسجل التعاون ثلاثة أهداف في خمس دقائق فقط، بينما سجل الرائد ثلاثة أهداف عدل بها النتيجة للفوز في سبع دقائق.

التعاون الرائد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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