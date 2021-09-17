أخبار عاجلة

إمام المسجد النبوي يسلّط الضوء على أهمية الإيمان باليوم الآخر -
صافرة "الجريس" تضبط مواجهة الاتحاد والتعاون.. "الشمراني" لأبها وضمك -
كلية الاتصالات بالرياض تقدّم النشيد الوطني بلغة الإشارة -
أكبر شاشة سينمائية خارجية.. شاهد انطلاقة فعاليات "يوم الوطن 91" بصامطة -
أسبوع رياضي بامتياز .. "سبق " ترصد أبرز إحداثه .. تعرف عليها -
شاهد.. فعاليات لـ"بناء" تحتفي بالوطن بشوارع القطيف تتزين بزيارة المرضى -
"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 59 خلال الـ24 ساعة الماضية -
منجز عظيم قاده لمؤسس.."العبيان" عن يوم الوطن: واحة وراية وكيان -
"السديري": اليوم الوطني استذكار لملاحم خالدة وإنجازات متتالية لملوك الوطن وشعبه الوفي -
وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى ميناء عدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ركلات الجزاء تحسم مواجهة الشباب وضمك بالتعادل الإيجابي

Print

ركلات الجزاء تحسم مواجهة الشباب وضمك بالتعادل الإيجابي

حسم ضمك مواجهته مع الشباب بالتعادل الإيجابي على الرغم من النقص العددي في صفوفه، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة لحساب منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة أضاف ضمك نقطة ليصبح رصيده 8 نقاط بالمركز الرابع مؤقتاً، كما أضاف الشباب نقطة حيث بات يملك 5 نقاط بالمركز الحادي عشر.

لم ينجح الشباب في ترجمة الفرص التي سنحت له للتسجيل في أكثر من مناسبة، أبرزها ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم الدولي محمد الهويش بداعي وجود لمسة يد على لاعب ضمك سيرجيو فيتور بعد العودة لتقنية الـVAR، فشل النجم الأرجنتيني أيفر بانيغا في إيداعها نتيجة تألق الحارس مصطفى زغبة بالتصدي لها (39).

وزادت أوضاع أصحاب الضيافة صعوبة بعد أن أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية بوجه المدافع عبدالله هوساوي ليطرد على أثرها إضافة إلى احتسابه ركلة جزاء لمصلحة الشباب تكفل النجم الأرجنتيني ايفر بانيغا في ترجمتها داخل الشباك معلنة عن أول أهداف اللقاء عند الدقيقة (73).

وتمكن أصحاب الضيافة من تعديل النتيجة بعد أن منحهم الحكم محمد الهويش ركلة جزاء نتيجة ارتطام الكرة بيد مدافع الشباب أيغور نفذها هداف الفريق الأرجنتيني ايمليانو زيلايا بكل ثقة في الشباك (85).

ضمك الشباب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إمام المسجد النبوي يسلّط الضوء على أهمية الإيمان باليوم الآخر

إمام المسجد النبوي يسلّط الضوء على أهمية الإيمان باليوم الآخر

صافرة "الجريس" تضبط مواجهة الاتحاد والتعاون.. "الشمراني" لأبها وضمك

صافرة "الجريس" تضبط مواجهة الاتحاد والتعاون.. "الشمراني" لأبها وضمك

كلية الاتصالات بالرياض تقدّم النشيد الوطني بلغة الإشارة

كلية الاتصالات بالرياض تقدّم النشيد الوطني بلغة الإشارة

أكبر شاشة سينمائية خارجية.. شاهد انطلاقة فعاليات "يوم الوطن 91" بصامطة

أكبر شاشة سينمائية خارجية.. شاهد انطلاقة فعاليات "يوم الوطن 91" بصامطة