منظمة الصحة العالمية تزف بشرى للمصريين بشأن لقاحات فايزر كورونا

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أعلنت منظمة الصحة العالمية استقبال ‏وزارة الصحة والسكان المصرية شحنة تحتوي على 20 ثلاجة لحفظ لقاحات فايزر التي سيتم استقبالها في الفترة القادمة.

وقال حساب المنظمة في مصر على تويتر، الجمعة، «إن الشحنة تم توصيلها من خلال يونيسف عبر مرفق ‎كوفاكس».

وتعد شحنة الثلاجات هي الأولى من إجمالي 63 ثلاجة ستتسلمها الوزارة في الفترة المقبلة لحفظ لقاحات فايزر، بحسب ما قالت منظمة الصحة العالمية.

وتستعد وزارة الصحة والسكان خلال الفترة المقبلة لاستقبال الشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد فايزر والتى يبلغ عدد جرعاتها حوالى 260 ألف جرعة.

يذكر أن مصر لم تستخدم لقاح فايزر منذ بدء جائحة كورونا نظرًا لأنه يحتاج درجة حرارة منخفضة لللحفظ.