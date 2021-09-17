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تعرف على الجرائم التي يعاقب عليها الموظف العام في حالة ارتكابها بالسجن المشدد

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تعرف على الجرائم التي يعاقب عليها الموظف العام في حالة ارتكابها بالسجن المشدد تعرف على الجرائم التي يعاقب عليها الموظف العام في حالة ارتكابها بالسجن المشدد

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حدد قانون العقوبات الصادر عن مجلس النواب ن عدد من الجرائم التي يعاقب عليها المظف العام في حال ارتكابها بالسجن المشدد. وشملت الجرائم التي حددها القانون، التزوير في تقارير أو وثائق أو سجلات أو دفاتر رسمية .

ونصت المادة 211 من القانون على أن«يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

كما يعاقب كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على أن «يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة ارتكب بغير قصد التزوير في موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها».

المصرى اليوم

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