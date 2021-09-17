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«صناع الخير» تطلق قافلة طبية موسعة بقرى «بحر البقر» في بورسعيد

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«صناع الخير» تطلق قافلة طبية موسعة بقرى «بحر البقر» في بورسعيد «صناع الخير» تطلق قافلة طبية موسعة بقرى «بحر البقر» في بورسعيد

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نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية، واللجنة الطبية العليا والاستغاثات وهيئة الرعاية الصحية بمجلس الوزراء، وجامعة بورسعيد، والشريك الاستراتيجى البنك الأهلي المصري، قافلة طبية كبرى للكشف على أهالى قرى بحر البقر جنوب محافظة بورسعيد، في اكثر من 14 تخصص طبي مختلف، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وباشراف وزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ بورسعيد، واستفاد من خدماتها 630 مواطنا من أهالى القرى المستهدفة.

وأكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، أن القافلة تأتي ضمن فعاليات تعاون صناع الخير واللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، وعدد من الجامعات المصرية، لتقديم خدمات علاجية ذات جودة للشرائح الأكثر استحقاقا في انحاء الجمهورية في مناطق تواجدهم، وقد سبق القافلة في هذه الاطار تنظيم سلسلة قوافل جابت عدد كبير من القرى الأشد احتياجا والتى تستهدفها مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» كما تم تنظيم قافلة طبية موسعة استهدفت العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى بمدينة العملين الجديدة بحضور وزير القوى العاملة وقدمت هذه القوافل خدمات توقيع الكشف الطبى وصرف الادوية وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية المختلفة بالمجان تماما.

وأكد الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أن القافلة ضمت فريق طبى رفيع المستوى من كليات الطب البشرى والتمريض والصيدلة بجامعة بورسعيد وفريق طبى متخصص في مجال العيون وشملت التخصصات الطبية التي تم توقيع الكشف فيها 14 تخصص طبى مختلف منها العيون والباطنة والعظام والجلدية والمخ والاعصاب والأنف والأذن والحنجرة والأمراض الصدرية والمسالك البولية والأوعية الدموية والجراحة العامة فضلا عن صرف الأدوية وتشخيص الاحتياج لنظارات الطبية وعمل مقاسات النظارات وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحية وعمل التحويلات للحالات التي يثبت احتياجها لتدخل طبي أكبر ودخول مستشفى.

المصرى اليوم

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