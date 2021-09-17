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مصدر بريطاني يكشف التفاصيل الكاملة وراء قرار رفع اسم من القائمة الحمراء لكورونا

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مصدر بريطاني يكشف التفاصيل الكاملة وراء قرار رفع اسم مصر من القائمة الحمراء لكورونا مصدر بريطاني يكشف التفاصيل الكاملة وراء قرار رفع اسم من القائمة الحمراء لكورونا

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أكد مصدر مطلع أن البريطانية قررت رفع اسم من قائمة السفر الحمراء البريطانية، بعد أن كانت قد ادرجتها في تلك القائمة اعتبرها من ٨ يونيو الماضي.

وأضاف المصدر أن هناك اجتماعى حكومى استمر ساعات اليوم الجمعة في ١٠ دواننج ستريت، مقر مجلس الوزراء البريطاني، وشارك فيه الوزراء المعنيون وعلى رأسهم وزيرا النقل والصحة، وتقرر في النهاية رفع اسم مصر على يرفع أسم مصر من القائمة يوم ٢٢ سبتمبر بينما يبدأ تطبيق القرار يوم ٤ أكتوبر.

وأشار المصدر إلى أن وضع مصر في القائمة كان قد آثار استياء واسعا في دوائر مصرية عديدة، رأت في القرار مسحة سياسية بينما ظل الجانب البريطانى يردد طوال الوقت ان إدخال أو إخراج دول إلى القائمة الحمراء يتم على أسس فنية وصحية فقط ويجرى تطبيقها على الجميع.

وعلمت المصرى اليوم أن بريطانيا أزالت ايضا اسم سلطنة عمان من القائمة، وقد جرى حوار مكثف قبل صدور القرار بين قيادات المجموعة البريطانية المصرية، وفيها ٦١ من أعضاء مجلسى العموم واللوردات وكذا السفارة المصرية بلندن والخارجية المصرية، وبين والاطراف البريطانية ذات الصلة، على مدار الأسابيع الماضية.

اكدت المصادر أن الجانب البريطانى اخذ في اعتباره احتمال قيام وفد مصرى رفيع المستوى بالمشاركة في قمة المناخ في نوفمبر المقبل باسكتلندا، وأن الأمم المتحدة خففت قيود الحضور على الوفود التي ستحضر اجتماعات الجمعية العامة المعقدة حاليا.

وذكرت المصادر أيضًا أن هناك تطلعات إلى أحداث تغيير في العلاقات المصرية البريطانية، مع بدء عمل سفير بريطانى جديد منذ ايام.

ويذكر أن القرار سيعطى فرصة للاعبنا الدولى محمد صلاح بالمشاركة دون عوائق في مباريات الوطنى المقبلة في بطولة أفريقيا، كما انه سيساعد الطلاب الراغبين في الدراسة بانحلترا على السفر خاصة وأن العام الجامعي باق له أيام ويبدأ.

المصرى اليوم

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