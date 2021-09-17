طاهر أبوزيد يترشح لرئاسة نادي الشمس.. والوزارة تنهي أزمة العضوية

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تواجد وزير الرياضة السابق طاهر أبوزيد، داخل نادي الشمس صباح اليوم، من أجل الترشح لرئاسة النادي خلال الفترة القادمة.

وجاء ذهاب طاهر أبوزيد لنادي الشمس من أجل تجديد العضوية الخاصة به وذلك بسبب انتهاء مدتها.

وتقدم طاهر أبوزيد بتجديد العضوية الخاصة به من أجل الترشح لرئاسة النادي، وكان هناك تعنت بعض الشئ من أجل عدم تجديد العضوية.

وذهب مندوب من وزارة الشباب والرياضة إلى نادي الشمس من أجل حل هذا الأمر، وبعد تدخل وزارة الرياضة تم تجديد العضوية وسيتم استلامها غدا السبت.

قائمة طاهر أبوزيد ستشهد تواجد ياسر الملاح على منصب نائب الرئيس، وأيضا مصطفى هنداوي على عضوية النادي، فيما سيتم حسم باقي المقاعد خلال الفترة القادمة، وتقام انتخابات نادي الشمس يوم 5 نوفمبر القادم.