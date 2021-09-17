سياسي فلسطيني : تصاعد خلاف «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بعد هروب الأسرى

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ظهر خلاف واضح بين حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، بعدما أطلقت الأخيرة صاروخين على إسرائيل في وقت سابق، وزاد معنويات حركة الجهاد عندما نجح 6 أسرى في الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي، منهم 5 عناصر تابعين للجهاد الإسلامي.

وحول الخلاف بين الجهاد وحماس، قال المحلل السياسي الفلسطيني، طلال عوكل، إن هناك خلافات بين الحركتين، وظهر ذلك بعد هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع الإسرائيلي، خاصة أن 5 منهم تابعين لحركة الجهاد وهذا يعني ارتفاع معنويات حركة «الجهاد» مقارنة بـ «حماس» في هذا الملف،، مشيرا إلى أن «الجهاد الإسلامي»، تنتقد الإجراءات العقابية داخل السجون الإسرائيلية بشكل عام، فما كان منها إلا إطلاق الصواريخ كرسائل محددة وتضامنية مع الأسرى الذين ترفض إسرائيل دخول المحامين معهم، خاصة بعدما ظهر أحد الأسرى داخل العناية المركزة.

وأوضح عوكل في تصريحات لـ «المصري اليوم»، أن إعلان حركة «حماس» أن الإفراج عن الأسرى الستة شرطا في تبادل قوائم الأسرى، قال عوكل سيكون هذا فخرا وشرفا لحركة حماس أن تكون سببا في الإفراج عن الأسرى الأبطال الذين عززوا كرامة المواطن الفلسطيني بصفة خاصة، والمواطن العربي بصفة عامة، وبالتالي ستكون حماس هي الرابحة إذا ما تم الإفراج عن الأسرى.

وكان خليل الحية، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال إن الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع، سيكونون على رأس قائمة الأسرى في صفقة التبادل المقبلة. وأضاف الحية، خلال خطبة الجمعة أمام مقر الصليب الأحمر بغزة تضامنًا مع الأسرى: «إننا صباحًا ومساء نعقد الاجتماعات ونضع الخطط مع مقاومينا لتحرير الأسرى من السجون .

وكان قد أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان ان نجاح ستة أسرى في تحرير أنفسهم من سجن جلبوع عبر نفق، يعد نصر للمقاومة ومواصلة لانتصارات «سيف القدس» وفشل ذريع لجيش الاحتلال.

فيما قالت حركة «فتح» إن الأسرى خط أحمر وأن القيادة الوطنية الفلسطينية داعم أساسي لحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في التحرر، وقال المتحدث باسم الحركة حسين حمايل إن ما تقوم به إسرائيل من التخبط على المستويين الأمني والسياسي بعد نجاح الأسرى الفلسطينيين في التحرر من سجونها رغم كل وسائل القهر والظلم التي تمارس ضدهم، ما هو إلا رد فعل بائس لكسر إرادة الأسرى.

ودعا حمايل، في تصريحات صحفية، حركة الجهاد الإسلامي وحماس للتحلي بروح المسؤولية والتوقف عن استهداف السلطة وفتح، مضيفا أن طريقة تعاطي حماس والجهاد الإسلامي مع ملف الأسرى كوسيلة للدعاية ولضرب السلطة الفلسطينية واتهامها بالعمالة مرفوض ويقوض مساعي رام الله للدفاع عن الأسرى في المحافل الدولية.

وقال الوزير الفلسطيني السابق، عيسى قراقع، في تصريحات سابقة، إن إسرائيل تصرفت بطريقة ثأرية مع باقي المعتقلين، ومارست عقاباً جماعياً بحقهم، وفرضت تشديدات عامة ستنعكس على الحياة داخل السجون، وعلى حقوق الأسرى.