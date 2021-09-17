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حركة «حماس» تدعو إلى استمرار «انتفاضة الحرية» دعمًا للأسرى

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حركة «حماس» تدعو إلى استمرار «انتفاضة الحرية» دعمًا للأسرى حركة «حماس» تدعو إلى استمرار «انتفاضة الحرية» دعمًا للأسرى

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دعا القيادي في حركة «حماس» إسماعيل رضوان إلى استمرار «انتفاضة الحرية» دعمًا واسنادًا للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، جاء ذلك في بيان نقلته وكالة «صفا».

وأضاف إن المشاركة الجماهيرية الواسعة والاشتباكات مع المستوطنين وجنود الاحتلال، ومدن جنين وغزة تؤكد التفاف الشعب حول قضية الأسرى، وأنها محل اجماع وتقف على سلم أولويات المقاومة.

وتعهدت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس تعهد بعدم إتمام أي صفقة تبادل جديدة مع «إسرائيل» دون الأسرى الأربعة الذين أعادت الأخيرة اعتقالهم.

وقال «أبوعبيدة» المتحدث باسم «أبطال نفق الحرية سيخرجون مرفوعي الرأس وقرار قيادة القسام بأن صفقة تبادل قادمة لن تتم إلا بتحرير هؤلاء الأبطال.

وفرضت سلطات الاحتلال إجراءات عقابية بحق الأسرى، بينها اقتحام السجون والتنكيل بالمعتقلين وضربهم، ونقلتهم لسجون أخرى.

المصرى اليوم

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