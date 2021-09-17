الرئيس التونسي : منع أي شخص من السفر حال صدر بحقه مذكرة إحضار

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دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد وزارة الداخلية، إلى عدم منع أي شخص من السفر إلا في حالة أن يكون صدر بحقه مذكرة إحضار أو إيداع بالسجن أو تفتيش.

وقالت الرئاسة التونسية، إن قيس طلب من رضا غرسلاوي المكلف بتسيير وزارة الداخلية، أن يتم ذلك «في كنف الاحترام الكامل للقانون والحفاظ على كرامة الجميع ومراعاة التزامات المسافرين بالخارج.

ونفى سعيّد «كل ما يروج حول سوء المعاملة» ووصفه بأنه «محض افتراء ممن لم يكفهم الافتراء في الأرض بل يريدون الافتراء حتى وهم في الأجواء.

وأقال الرئيس الحكومة وقام بتجميد أعمال البرلمان في 25 يوليو الماضي.