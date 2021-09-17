السياح فى حضرة «الفراعنة».. الزوار سعداء بـ«الكرنك»

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35 حافلة سياحية تقل ما بين 1500 و2000 سائح قادمين من مدينتى سفاجا والغردقة فى رحلات «اليوم الواحد»، معربين عن إعجابهم بما شاهدوه من عظمة الحضارة المصرية العريقة فى مدينة الأقصر، وحريصين على التقاط الصور التذكارية داخل المناطق الأثرية وأمام تماثيل الكباش.

السياح فى حضرة «الفراعنة»

وتوجه عدد كبير من السياح الذين يزورون معابد الكرنك إلى منطقة البحيرة المقدسة والطواف حول الجعران المقدس من 3 إلى 7 أشواط، لجلب الحظ وتحقيق أمانيهم، فيما لجأ بعضهم فى نهاية الطواف لملامسة الجعران المقدس وتقبيل يده.

السياح فى حضرة «الفراعنة»

وقال أيمن أبوزيد، رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية والثقافية بالأقصر، إن الجعران المقدس بمجمع معابد الكرنك من أكبر وأشهر الجعارين الحجرية القديمة، وشيد منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد فى عهد الملك أمنحتب الثالث، البَنّاء العظيم فى الأسرة الثامنة عشرة، مكتوب عليه تذكار لزوجته الملكة «تى» بأن «يديم عليها الصحة والعافية».

السياح فى حضرة «الفراعنة»

وأضاف «أبوزيد» أن الجعران ارتبط منذ العصر الفرعونى بالقداسة، كونه أحد رموز الشمس المقدسة، حيث شاهد المصرى القديم حركة الجعل اليومية التى تبدأ مع أول شعاع للشمس وتنتهى بغروبها، دافعًا كرة من طعامه يدحرجها أمامه طوال الوقت.

السياح فى حضرة «الفراعنة»

وأكد رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية أن هذه الموروثات الشعبية القديمة استمرت إلى يومنا هذا وتم نقلها إلى الأجانب الزائرين للأقصر من مختلف الجنسيات والذين يحرصون على الطواف حول الجعران المقدس بالكرنك للحصول على الحظ السعيد، ولم يكتفِ السائحون بالطواف فقط عكس عقارب الساعة، ولكن العديد منهم يحرص على لمس الجعران باليد.

السياح فى حضرة «الفراعنة»

السياح فى حضرة «الفراعنة»