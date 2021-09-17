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تحرير 33 محضرا بمخالفات تموينية في 4 إدارات في الإسكندرية (صور)

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تحرير 33 محضرا بمخالفات تموينية في 4 إدارات في الإسكندرية (صور) تحرير 33 محضرا بمخالفات تموينية في 4 إدارات في الإسكندرية (صور)

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قال محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة والتجارة الداخلية في الاسكندرية، إنه في اطار تشديد الرقابة على أعمال المخابز البلدية لإنتاج خبز يليق بالمواطن السكندرى، قاد جمال عمار مدير إدارة الرقابة بالمديرية وفريق العمل التابع له من مفتشى الإدارة، حملة ضمت هيثم خميس وخالد عوض وأمانى الجزار وأحمد حسن وأحمد على، شملت مخابز الإسكندرية، بمناطق المنتزة وشرق ووسط والجمرك.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن تحرير 33 محضرا بمخالفات متنوعة شملت، ٢٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن شرائح مختلفة، و٧ محاضر عدم وجود لوحة بيانات عن المخابز، ومحضر عدم وجود سجل التفتيش لأحد المخابز، و٣ محاضر عدم نظافة أدوات العجين بالمخابز .

تحرير 33 محضرا بمخالفات تموينية في 4 إدارات في الإسكندرية (صور)
تحرير 33 محضرا بمخالفات تموينية في 4 إدارات في الإسكندرية (صور)
تحرير 33 محضرا بمخالفات تموينية في 4 إدارات في الإسكندرية (صور)
تحرير 33 محضرا بمخالفات تموينية في 4 إدارات في الإسكندرية (صور)
تحرير 33 محضرا بمخالفات تموينية في 4 إدارات في الإسكندرية (صور)
تحرير 33 محضرا بمخالفات تموينية في 4 إدارات في الإسكندرية (صور)
تحرير 33 محضرا بمخالفات تموينية في 4 إدارات في الإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

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