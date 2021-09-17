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تحريز 10 أطنان سولار وزيت سمسم مجهولة المصدر داخل مصنع أعلاف في برج العرب (صور)

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تحريز 10 أطنان سولار وزيت سمسم مجهولة المصدر داخل مصنع أعلاف في برج العرب (صور) تحريز 10 أطنان سولار وزيت سمسم مجهولة المصدر داخل مصنع أعلاف في برج العرب (صور)

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شنت إدارة تموين برج العرب في الاسكندرية، برئاسة محمد العدوى مدير الادارة،حملات تموينية بنطاق الادارة الجمعة أسفرت عن مخالفات بالجملة جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيالها.

وقال محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة والتجارة الداخلية في المحافظة أن الحملة تأتى في إطار تشديد الرقابة على المصانع و المخازن التابعة لها لحماية المواطنين من الخامات والسلع مجهولة المصدر و الغش التجارى والتدليس.

ولفت الى أنه تم ضبط مصنع اعلاف بمنطقة برج العرب وبحيازته، تجميع ٤٠٠٠ لتر من السولار المدعم داخل مكعبات بلاستيكية بدون تصريح من الجهات المختصة، وحيازة ٤٩٧٠ كجم مادة سرسة معبأة داخل أجولة بلاستيكية غير مدون عليها أي بيانات تجارية ومجهولة المصدر، وحيازة ١٠٠٠ لتر زيت سمسم داخل مكعب بلاستيك غير مدون عليها أي بيانات تجارية ومجهولة المصدر .

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات،وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تحريز 10 أطنان سولار وزيت سمسم ومادة سرسة مجهولة المصدر داخل مصنع أعلاف في برج العرب (صور)
تحريز 10 أطنان سولار وزيت سمسم ومادة سرسة مجهولة المصدر داخل مصنع أعلاف في برج العرب (صور)
تحريز 10 أطنان سولار وزيت سمسم ومادة سرسة مجهولة المصدر داخل مصنع أعلاف في برج العرب (صور)
تحريز 10 أطنان سولار وزيت سمسم ومادة سرسة مجهولة المصدر داخل مصنع أعلاف في برج العرب (صور)
تحريز 10 أطنان سولار وزيت سمسم ومادة سرسة مجهولة المصدر داخل مصنع أعلاف في برج العرب (صور)

المصرى اليوم

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