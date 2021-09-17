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هل تعتزل السوشيال ميديا ؟.. غادة عبد الرازق تحذف جميع صورها على «إنستجرام»

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هل تعتزل السوشيال ميديا ؟.. غادة عبد الرازق تحذف جميع صورها على «إنستجرام» هل تعتزل السوشيال ميديا ؟.. غادة عبد الرازق تحذف جميع صورها على «إنستجرام»

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فوجئ جمهور الفنانة غادة عبدالرازق بحذفها جميع منشوراتها من حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو«إنستجرام»، حيث يتابعها نحو 10 ملايين شخص.

وابتعدت عبدالرازق عن التفاعل الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقالت في تعليق لها في نهاية شهر أغسطس الماضي: «بقالي كتير مانزلتش صورة يلا واحدة جديدة من المنزل بعد القيام بالأعمال المنزلية طبيخ وغسيل وخلافه».

وأثار تصرف غادة عبدالرازق حيرة جمهورها ومتابعيها، فمنهم من رأى أنه تمهيد لإاعتزالها السوشيال ميديا من، بينما رآى آخرون أنّها تستعد لنشر مفاجأة فنية جديدة، فتروّج لها من خلال هذا الأسلوب.

غادة عبد الرازق عبر إنستجرام

وشاركت غادة عبدالرزاق في الماراثون الرمضاني الماضي، بمسلسل «لحم غزال»، وتدور أحداث المسلسل داخل حارة شعبية، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية، و”غزال” هي سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه.

المصرى اليوم

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