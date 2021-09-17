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حسين لبيب: لم نقصر في حق لاعبي .. وسندعم الفريق بثلاث صفقات

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حسين لبيب: لم نقصر في حق لاعبي الزمالك.. وسندعم الفريق بثلاث صفقات حسين لبيب: لم نقصر في حق لاعبي .. وسندعم الفريق بثلاث صفقات

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أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، أنه سيتم تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بصفقات مميزة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال حسين لبيب، في تصريحات تلفزيونية: «سيتم تدعيم فريق الكرة بصفقتين أو ثلاث صفقات سوبر خلال الميركاتو الصيفي»، مضيفا :«لا يوجد وقت محدد سنعلن فيه الصفقات الجديدة».

ودعم الزمالك صفوفه حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، جناح النادي المصري ومحمود شبانة، مدافع أسوان.

وأشار:«اللجنة الحالية لم تقصر في حق الجهاز الفني واللاعبين، استلمنا النادي واللاعبين لم يحصلوا خلال 8 أشهر سوى على 20% من مستحقاتهم المالية، بعد 4 أشهر من تولينا المسئولية دفعنا 80 % من المستحقات»، مضيفًا :«رصدنا مكافآت خاصة للاعبين في المباريات الأخيرة للدوري، من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز، وكانوا يحصلون عليها في وقتها».

المصرى اليوم

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