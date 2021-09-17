★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أنه سيتم تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء بصفقات مميزة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال حسين لبيب، في تصريحات تلفزيونية: «سيتم تدعيم فريق الكرة بصفقتين أو ثلاث صفقات سوبر خلال الميركاتو الصيفي»، مضيفا :«لا يوجد وقت محدد سنعلن فيه الصفقات الجديدة».

ودعم الزمالك صفوفه حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، جناح النادي المصري ومحمود شبانة، مدافع أسوان.

وأشار:«اللجنة الحالية لم تقصر في حق الجهاز الفني واللاعبين، استلمنا النادي واللاعبين لم يحصلوا خلال 8 أشهر سوى على 20% من مستحقاتهم المالية، بعد 4 أشهر من تولينا المسئولية دفعنا 80 % من المستحقات»، مضيفًا :«رصدنا مكافآت خاصة للاعبين في المباريات الأخيرة للدوري، من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز، وكانوا يحصلون عليها في وقتها».